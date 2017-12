Rivaldo marca, mas Barcelona perde O atacante brasileiro Rivaldo marcou, mas o Barcelona não conseguiu superar o Atletico de Bilbao, que venceu por 2 a 1 o único jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Espanhol. O resultado impediu que o Barcelona, que continua com 23 pontos, alcançasse o líder Deportivo na classificação. O time de Bilbao saiu na frente com um gol de Urzaiz aos 10 minutos de jogo e o Barcelona só conseguiu empatar aos 15 do segundo tempo, dois minutos depois de entrar em campo. O Barcelona não soube aproveitar a vantagem de ter um jogador mais em campo a partir dos 30 minutos e ainda permitiu que o Atletico ampliasse com um gol de Ezquerro, aos 36. A 14ª rodada do Campeonato Espanhol continua neste domingo com os jogos Osasuna x Betis, Zaragoza x Las Palmas, Celta Vigo x Espanyol, Rayo Vallecano x Real Madrid, Real Sociedad x Valencia, Sevilla x Valladolid, Villarreal x Alavés, Tenerife x Málaga e Mallorca x Deportivo La Coruña.