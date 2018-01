Rivaldo marca na goleada do Barcelona Rivaldo marcou o terceiro gol na vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Las Palmas, neste domingo, no Camp Nou. Com o resultado, o time catalão foi a 49 pontos e divide o terceiro lugar com o Valencia, que no sábado perdeu para o Espanyol por 1 a 0. O Real Madrid lidera com 59 pontos e o segundo lugar é do Deportivo La Coruña, com 54. O Las Palmas teve o gostinho da vitória aos 8 minutos da etapa inicial, quando Guayre fez o primeiro gol do jogo. A festa durou até os 14 minutos, quando Gabri empatou. Ainda no primeiro tempo, o Barcelona virou, com o holandês Overmars, aos 43. No segundo tempo, Rivaldo marcou aos 27 minutos: foi seu 17.º gol na temporada, um a menos do que o líder Javi Moreno, do Alavés. Dani aos 30 minutos encerrou o placar. O Mallorca recebeu o Real Sociedad e não foi além do empate de 1 a 1. O camaronês Eto?o deixou o time das Ilhas Canárias em vantagem, ao marcar aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas Loren empatou aos 23 da etapa final. O Osasuna bateu o Athletic, em Bilbao, com gol de Ivan Rosado em cima da hora. Dessa forma o Osasuna foi para 27 pontos e deixou a lanterna para Santander e Real Sociedad, com 26. O Santander ainda fez sua parte, ao ganhar do Zaragoza por 2 a 1. O Valladolid recebeu o Rayo Vallecano e perdeu por 3 a 1. Também neste domingo, Oviedo e Alavés terminaram com empate de 3 a 3. A 28ª rodada começou no sábado com Real Madrid 1 x Numancia 0, Deportivo La Coruña 4 x Villarreal 2, Valencia 0 x Espanyol 1 e Malaga 1 x Celta 4. A classificação tem: 1) Real Madrid, 59 pontos; 2) Deportivo, 54; 3) Valencia e Barcelona, 49; 5) Mallorca, 46; 6) Villarreal, 42; 7) Celta, 41; 8) Alavés, 40; 9) Espanyol, 39; 10) Málaga, 38; 11) Rayo Vallecano, 37; 12) Athletic Bilbao, 36; 13) Las Palmas, 35; 14) Zaragoza, Valladolid e Oviedo, 32; 17) Osasuna e Numancia, 27; 19) Santander e Real Sociedad, 26.