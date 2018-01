Rivaldo marca na volta ao Barcelona Rivaldo não teve grande atuação, mas deixou a sua marca na vitória do Barcelona por 2 a 0 sobre o Olympique de Lyon, nesta quarta-feira, no Camp Nou, pela Copa dos Campeões. O time espanhol teve muita dificuldade e só conseguiu definir o jogo nos minutos finais. O primeiro gol foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo, por meio do holandês Kluivert, que concluiu de cabeça lançamento de Xavi. Aos 42, Rivaldo, que jogava pelo time catalão pela primeira vez após a contusão sofrida no jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias, marcou o seu. Ele cobrou bem um pênalti discutível de Edmílson em Kluivert e fez 2 a 0 sobre o Lyon. Com 6 pontos em três partidas, o Barcelona é o segundo colocado no Grupo F - o Lyon tem 3. O líder da chave é o Bayer Leverkusen, que venceu o Fenerbahce em casa por 2 a 1 e foi a 9. Os turcos, lanternas sem ponto ganho, saíram na frente com um gol de Revivo, aos 6 minutos de jogo. Aos 36, o zagueiro brasileiro Lúcio empatou para os alemães. O gol da vitória do Leverkusen foi marcado por Ballack, aos 14 minutos da etapa final. Outro brasileiro a marcar na rodada foi Elber, que fez os dois do Bayern de Munique no empate por 2 a 2 com o Feyenoord, em Roterdã. Elber abriu o placar aos 12 minutos. Os holandeses viraram com Hooijdonk, aos 38, e Tomasson, aos 45, mas aos 5 minutos da segunda etapa Elber voltou a marcar. O Bayern está na segunda posição no Grupo H, com 5 pontos. O líder, com 7, é o Sparta (República Checa), que jogou em Praga e fez 2 a 0 no Spartak Moscou. O Feyenoord tem 2 pontos e o time russo, 1. Pelo Grupo E, Porto e Juventus se enfrentaram na cidade portuguesa e ficaram no 0 a 0. Em Glasgow, o Celtic escocês bateu o Rosenborg norueguês por 1 a 0. O Celtic lidera com 6 pontos, seguido por Juventus (5), Porto (4) e Rosenborg (1). Lille e La Coruña jogaram em Lens (França) e ficaram no 1 a 1, gols de Olufade e Valeron, respectivamente, pelo Grupo G. Em Atenas, Beckham e Andy Cole marcaram os gols dos 2 a 0 do Manchester United sobre o Olympiakos. O time inglês lidera com 6 pontos, à frente de La Coruña (5), Lille (4) e Olympiakos (1).