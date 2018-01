Rivaldo marca o 100º gol no Espanhol Rivaldo marcou o seu 100º jogando pelo Campeonato Espanhol e garantiu o empate por 1 a 1 do Barcelona com o Málaga, neste sábado, na partida de abertura da nona rodada. O brasileiro marcou aos 32 minutos do segundo tempo, dois minutos depois de o uruguaio Dario Silva ter aberto o placar para o Málaga. Foi também o seu primeiro gol na competição nesta temporada. Em sua quinta temporada na Espanha, o brasileiro, já tem seu nome na história do futebol do país. Dos que ainda estão jogando, apenas dois conseguiram a proeza: Raúl, autor de 128 gols em oito temporadas, e Fernando Hierro, com 100 em 15 anos. Recentemente, Rivaldo havia ultrapassado outra marca importante: superou o também brasileiro Evaristo Macedo, ídolo do Barça no fim da década de 50 e início dos anos 60, com 28 gols em competições européias, recorde de um estrangeiro com a camisa azul-grená. Evaristo registrou 27 gols. Com o resultado, o Barcelona, agora com 16 pontos, perdeu a oportunidade de chegar à liderança da competição. Para isso, o time catalão precisava, além de vencer, de derrotas do líder Deportivo La Coruna (17) e empates dos vices Betis e Celta, que tem 16. Os dois primeiros jogam ainda neste sábado e o celta neste domingo.