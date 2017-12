Rivaldo marca primeiro gol na Itália Rivaldo fez seu primeiro gol com a camisa do Milan, dando o impulso que precisava para acelerar a adaptação ao seu novo clube. Na vitória sobre o Atalanta por 4 a 1, em Bérgamo, Rivaldo teve sua melhor atuação na temporada e ajudou a levar o time à liderança do Campeonato Italiano, ao lado da rival Inter de Milão, com 13 pontos em cinco rodadas. O dia só não foi melhor porque aos 31 minutos do segundo tempo Rivaldo deixou o campo machucado, com suspeita de estiramento muscular. O jogador será submetido a alguns testes esta semana para detectar a gravidade da lesão. Rivaldo, no entanto, ficou tão animado com a sua atuação que não está preocupado em ficar fora de algumas partidas do Milan. "Para mim foi muito importante marcar meu primeiro gol na Itália. Estou muito contente por estar recuperando a minha melhor forma. Quero agora marcar muitos outros gols para o Milan", disse. O técnico Carlo Ancellotti não quer que o Milan entre em clima de euforia. Para ele, a vitória foi importante, mas era quase uma obrigação de sua equipe, uma vez que o Atalanta está em último lugar no campeonato, com apenas um ponto ganho. "Ainda não conquistamos nada. Temos muito o que trabalhar para o time seguir evoluindo na competição", disse Andellotti. O gol de Rivaldo saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu a bola fora da área, ajeitou para a perna esquerda e chutou forte. A bola entrou rente à trave. Aos 30, Sala fez o gol de empate do Atalanta. O brasileiro Dida, goleiro do Milan, não teve culpa no lance. Ainda no primeiro tempo, Rivaldo seguiu criando novas chances para marcar. Aos 41, desviou uma cobrança de escanteio. O goleiro do Atalanta não conseguiu segurar e o dinamarquês Tomasson fez 2 a 0. No segundo tempo, o italiano Pirlo marcou os outros dois gols do Milan, definindo a vitória por 4 a 1. O lateral Serginho entrou no segundo tempo, substituindo Rivaldo. A rodada registrou uma curiosidade histórica. Com a vitória do Milan e o empate da Inter no clássico de sábado contra a Juventus por 1 a 1, as duas equipes de Milão passaram a dividir a liderança do Campeonato Italiano, pela primeira vez desde 17 de dezembro de 1972. O Bologna segue fazendo uma boa campanha na temporada. Jogando em casa, venceu o Brescia por 3 a 0 com gols de Lovcatelli e Julio Cruz (dois) e chegou à terceira posição na tabela com 11 pontos, dois a menos que os líderes. A Lazio venceu o Perugia também por 3 a 0, gols de Simone Inzaghi e Chiesa (dois), em uma boa atuação do lateral brasileiro César (ex-São Caetano). O Torino conseguiu sua primeira vitória na temporada: 1 a 0 sobre o Chievo, gol do uruguaio Magallanes com uma grande colaboração do goleiro do Chievo. A Udinese fez 1 a 0 no Reggina, com Pizarro cobrando um pênalti sofrido pelo brasileiro Warley. Na última partida da rodada, o Modena venceu o Parma por 2 a 1.