Rivaldo: médico sugere infiltração O médico do Barcelona, Ricard Pruna, assegurou nesta segunda-feira que o meia Rivaldo só terá condições de jogar diante do Liverpool, quarta-feira, pela Liga dos Campeões, se receber uma infiltração no joelho. O jogador sofre de uma inflamação no menisco interno do joelho direito e por isso não participou dos treinos de hoje. No sábado, o brasileiro foi substituído ao final do jogo contra o Bétis, pelo Campeonato Espanhol, sentindo dores no local.