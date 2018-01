Rivaldo: menos pressão contra Valencia Rivaldo costuma queixar-se de críticas que recebe quando defende a seleção. A lamentação estende-se agora aos torcedores do Barcelona. O astro brasileiro está aborrecido com a pressão dos catalães, pede paciência e garante que faz "tudo" para manter a forma, para jogar e para ajudar o clube. "Parece que sou uma máquina e preciso estar bem em todos os jogos", observou o craque, na sexta-feira, no último treino antes da partida deste domingo com o Valencia, no Estádio Camp Nou. "Os torcedores esperam que eu decida sempre. Mas não jogo sozinho", defendeu-se, em discurso parecido com o que utiliza às vezes no Brasil. Rivaldo considera exageradas as cobranças que lhe são feitas, principalmente quando tem algum problema físico que o impede de atuar com regularidade. "Muita gente se machuca, e não só no Barcelona, e não acontece nada", recordou. "Acho que só eu não posso me machucar", ponderou o atleta, um dos mais bem pagos do mundo. O astro brasileiro está recuperado de lesão no joelho direito, no meio da semana fez um gol de pênalti contra o Lyon pela Copa dos Campeões, e enfrenta o Valencia, em um dos jogos principais da nona rodada do Campeonato Espanhol. O Barcelona tem 14 pontos e briga pela liderança. O Valencia, duas vezes vice-campeão europeu, está com 13 e também procura ficar no topo da classificação. Outra partida importante está marcada para o Estádio Balaídos, em Vigo, onde o Celta (13 pontos) recebe o Bétis (16 e que procura manter-se na liderança isolada). A equipe do ponta Denílson voltou à divisão de elite da Espanha e teve início de temporada brilhante. O Celta aposta em sua turma de brasileiros - Giovanella, Vagner (anda brigado), Catanha, Edu, Fábio Aurélio e Silvinho. O Villarreal tem 13 pontos e também está de olho na ponta. Para tanto, precisa ganhar do Málaga (6), em casa. A rodada terá ainda Rayo Vallecano (1 ponto, na lanterna) x Real Sociedad (2, penúltimo), Osasuna (11) x Tenerife (7), A. Bilbao (11) x Valladolid (8) e Las Palmas (7) x Espanyol (10).