Rivaldo na mira do Tribunal espanhol O tribunal esportivo da Federação Espanhola de Futebol pode punir Rivaldo, pela cotovelada no zagueiro Lacruz, na partida em que o Barcelona foi derrotado pelo Athletic Bilbao por 2 a 1, no sábado à noite. Os dirigentes do clube catalão, no entanto, não acreditam em suspensão, porque o brasileiro recebeu cartão amarelo no lance.