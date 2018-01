Rivaldo não fez exigências para ficar Para se despedir do Milan, Rivaldo foi domingo ao estádio Giuseppe Meazza, no jogo contra o Lecce. Ouviu a torcida pedir em coro para que ficasse no clube italiano. Então, nesta segunda-feira, ao se reunir com o vice-presidente Adriano Galliani, o brasileiro voltou atrás, desconsiderou o cancelamento do acordo que o ligava ao time até 2005 e concordou em se reintegrar ao elenco. Sem exigências, sem contar nem com a promessa de que será aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti, pivô de sua quase saída. "Rivaldo fica e já viaja com o grupo para Vigo", anunciou Galliani. O dirigente se referia ao embarque para a cidade espanhola, onde o Milan enfrenta o Celta na quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. "O fim de semana funcionou como bom conselheiro para ele", ponderou o cartola. "Creio que teve tempo de pensar direito em sua decisão. Tenho certeza de que, se jogar com regularidade, voltará a ganhar confiança e a ser o craque de sempre." Galliani mostrou a Rivaldo que seria perda de tempo sair no momento em que o mercado está fechado, tanto na Europa como no Brasil. Além disso, pesaram declarações de Carlos Alberto Parreira, ainda na sexta-feira, segundo as quais seria difícil convocar um atleta que não esteja em atividade. "Se ele quiser mesmo ir embora, que o faça em 2 de janeiro", voltou a dizer o vice-presidente do Milan. Nessa data, estará aberto período para novas inscrições no futebol europeu.