Rivaldo não joga contra o Panamá O Barcelona conseguiu vencer a guerra de braço com a Confederação Brasileira de Futebol, e não vai ceder a sua principal estrela, o meia Rivaldo, para o amistoso da seleção brasileira com o Panamá, dia 9 de agosto. Ao invés disso, Rivaldo vai jogar contra o Wisla Cracovia, da Polônia, pela Liga dos Campeões. O Barcelona afirma ter entrado em acordo com a CBF. O time espanhol teria Rivaldo para esta partida, com a condição de cedê-lo para a partida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa, no dia 15, em Porto Alegre. Os dirigentes do Barcelona aproveitaram a oportunidade para defender a realização de um calendário único, uma vez que vários clubes europeus estão envolvidos em disputas semelhantes, e não querem ceder seus jogadores para suas seleções. Foi o caso, por exemplo, do Bayern de Munique e o Bayer Leverkussen, da Alemanha, que não quiseram ceder seus jogadores Giovane, Élber e Lucio para a disputa da Copa América, muito menos para o amistoso contra o Panamá.