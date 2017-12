Rivaldo não joga mais pelo Milan Agora é para valer: chegou ao fim a passagem de Rivaldo pelo Milan. O vice-presidente Adriano Galliani anunciou neste sábado que o brasileiro deixará o clube ?nos próximos dias? e o técnico Carlo Ancelotti o deixou fora da lista de 21 convocados para o jogo de domingo contra o Modena em Milão. Ele provavelmente nem treinará mais com o elenco a partir de segunda-feira e por isso não tem nenhuma chance de fazer parte da delegação que irá ao Japão para a final do Mundial Interclubes contra o Boca Juniors dia 14, em Yokohama. ?Lamento dizer que Rivaldo deixará o Milan nos próximos dias e sem dúvida jogará em outro clube a partir de janeiro?, afirmou o dirigente. Em setembro, Rivaldo chegou a rescindir o contrato , insatisfeito por não ser aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti. Mas voltou atrás três dias depois graças às manifestações de apoio que recebeu dos torcedores. Dois dias depois de cancelar a rescisão, Rivaldo jogou 27 minutos na partida com o Celta pela Liga dos Campeões, o que lhe deu a esperança de reverter a situação e passar a ter mais chances de jogar. Foi apenas uma ilusão, porque aqueles foram os últimos minutos que jogou pelo Milan. Nesta temporada, Rivaldo só jogou 42 minutos em partidas oficiais ? os outros 15 foram na final da Supercopa Européia contra o Porto, em Montecarlo. Kaká, por exemplo, já jogou 916 minutos. E Shevchenko, o líder em presença em campo, jogou 1480 minutos. Quando decidiu cancelar a rescisão de contrato, Rivaldo pensava principalmente na seleção brasileira. Se tivesse deixado o Milan em setembro, não poderia jogar por nenhum clube europeu antes de janeiro, quando será reaberto o mercado de transferências. Ele continou treinando, foi convocado para o amistoso com a Jamaica e os jogos das Eliminatórias contra Peru e Uruguai. Como a seleção não jogará mais este ano. não tem mais o que perder deixando de treinar no Milan. Na partida deste domingo, Kaká ficará no banco ? o titular será Rui Costa ? e é provável que Shevchenko também seja poupado. Neste sábado, a Inter surpreendeu a Juventus e ganhou por 3 a 1 em Turim, deixando a liderança ao alcance de Milan e Roma ? ambos têm dois pontos a menos que a Juve. O resultado foi muito comemorado pela Inter, que no meio da semana havia perdido em casa para o Arsenal por 5 a 1 pela Liga dos Campeões. O atacante argentino Julio Cruz fez 1 a 0 aos 12 minutos do primeiro tempo e aumentou a vantagem aos 24 do segundo. O terceiro foi do nigeriano Martins, aos 30. Montero descontou aos 44. No outro jogo deste sábado, o Siena goleou a Lazio por 3 a 0 com gols marcados por jogadores brasileiros. O ex-palmeirense Taddei fez os dois primeiros e o volante Fernando ? ex-Juventude e Grêmio ? marcou o terceiro. Jogos deste domingo: Sampdoria x Ancona; Brescia x Udinese; Perugia x Empoli; Parma x Chievo; Reggina x Bologna; Roma x Lecce e Milan x Modena.