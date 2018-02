Rivaldo: "Não sou o mesmo da Copa" Último a se apresentar ao técnico Carlos Alberto Parreira, para o amistoso de sábado, contra Portugal, Rivaldo deixou no ar como será sua relação com a seleção brasileira, dando margem a mais especulações de que sua vida útil na equipe pode estar próxima de um desfecho. Ao mesmo tempo em que fez declarações de amor à camisa amarela, afirmou que não quer fazer planos para 2006, ano da Copa do Mundo na Alemanha. Na verdade, não demonstrou entusiasmo com a idéia de disputar outro Mundial. "Vai depender de como vou estar, do treinador e dos novos valores que forem surgindo. O futuro depende de Deus." Dizendo-se abatido por causa de problemas pessoais - estaria passando por uma crise conjugal -, o meia-atacante reconheceu uma queda acentuada de produção nos últimos meses. "Não passo por um bom momento no Milan. Venho ficando muitos jogos no banco e não estou sendo o mesmo Rivaldo do Barcelona e da Copa do Mundo." Ele associou essa fase ruim às questões particulares que determinaram o atraso na apresentação à seleção. Cercado por dezenas de jornalistas de vários países, pouco antes do treino no campo do Padroense, no Porto, Rivaldo lembrou de sua primeira convocação, em 1993, quando atuava no Corinthians e o técnico era o próprio Parreira, ressaltando que sonhava desde criança fazer parte da seleção brasileira. "Estou sempre à disposição da CBF. Não é agora que vou dizer que não quero jogar." Em seguida, manifestou novamente aversão a projetos de curto, médio ou longo prazo referentes à presença na seleção. "Quero pensar no dia a dia. E aqui estou para o jogo com Portugal." Ele confirmou a declaração dada logo após o Mundial de 2002, ainda no Japão, de que gostaria de analisar melhor sua participação na seleção. Salientou, porém, não ter encontrado a resposta. "Era uma coisa para pensar. Mas que ainda não foi pensada." Com dificuldade para caminhar da saída do vestiário até o centro do gramado, por causa do tumulto ao redor, prometeu ser claro quando tomar alguma decisão. "No dia que tiver de deixar a seleção, vocês vão ser os primeiros a saber", declarou. "Até para dar oportunidade aos mais novos." O suspense a respeito do tema continuaria com outra frase indicativa de que há uma contradição em seu discurso. "Tenho 30 anos. Se todos com 30 anos deixarem a seleção, como vai ficar?" Surpresa - Já no Ipanema Park Hotel, à noite, Parreira pareceu surpreso com perguntas a respeito dos problemas de Rivaldo. "Ele não me falou de nada que o estivesse afetando em campo. Nessas situações, é importante que o jogador se abra, para que possamos dar o apoio emocional que for preciso", comentou. O treinador lembrou que a comissão técnica não acompanha a rotina de Rivaldo, apesar de assistir a alguns jogos do Milan e de ler jornais esportivos da Europa. "Cabe a nós observá-lo no transcorrer das partidas, na seqüência dos jogos, para fazer avaliação. Ele esteve conosco apenas contra a China. Vou aguardar que se comunique comigo."