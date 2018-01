Rivaldo não suporta mais a reserva Rivaldo vive seu pior momento desde que chegou ao Milan e está perdendo a paciência por estar na reserva. Ele teria tentado abandonar a concentração na sexta-feira, véspera do dérbi contra a Inter, por não suportar mais a situação. E só não foi para casa por causa da intervenção do amigo Leonardo ? hoje dirigente do clube ?, que o convenceu a ficar. Ontem, ele começou o dia escalado ao lado do dinamarquês Tomasson para o jogo de hoje contra o Perugia, em Milão, pelas semifinais da Copa da Itália ? a partida de ida acabou 0 a 0. Mas no início da noite o clube divulgou um comunicado informando que ele não havia sido convocado por ter sentido dores no joelho direito. Leia mais no Jornal da Tarde