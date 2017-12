Rivaldo não treina e preocupa Barça Após deixar o campo sentindo uma contusão no joelho, na partida contra o Bétis, sábado, pelo Campeonato Espanhol, o meia Rivaldo não participou do treino do Barcelona realizado nesta segunda-feira. Segundo os médicos do clube, o jogador ainda tenta se recuperar de uma inflamação do menisco interno do joelho direito. Apesar da ausência, Rivaldo não está descartado para a partida contra o Liverpool, quarta-feira, pela Liga dos Campeões.