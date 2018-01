Rivaldo, no Milan, volta a La Coruña Rivaldo sempre foi recebido com carinho pela torcida do Deportivo, embora tenha deixado o time de um dia para outro, em 1997, seduzido por uma proposta do Barcelona. O astro brasileiro está de volta a La Coruña, agora como destaque do Milan, e garantiu na segunda-feira que pretende dar espetáculo nesta terça, no Estádio Riazór, no duelo pela segunda rodada do Grupo G da Liga dos Campeões. ?É uma sensação boa estar aqui outra vez e jogar contra minha primeira equipe na Europa?, admitiu, assim que a delegação italiana desembarcou no aeroporto de La Coruña. ?Tenho carinho pelo clube, pelos torcedores e espero fazer algo de bonito, para não decepcionar.? Rivaldo foi confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti como titular, depois de ter sido poupado no fim de semana, na partida com o Perugia, pelo Campeonato Italiano. O ?descanso? forçado provocou especulações que davam conta de descontentamento do campeão do mundo. ?Tudo bobagem?, retrucou o treinador. ?Rivaldo jogará, assim como outros que foram poupados no sábado.? O Milan começou bem a trajetória no torneio europeu, ao bater o Lens por 2 a 1. O La Coruña teve estréia estupenda, com os 3 a 2 no Bayern, em Munique. O duelo de hoje vale a liderança. No mesmo grupo, o Lens recebe o Bayern. A rodada da competição continental terá mais seis partidas. No Grupo H, o Barcelona viaja para Istambul, onde enfrenta o Galatasaray. Os espanhóis não poderá contar com o argentino Riquelme. Já o Bruges, da Bélgica, recebe o Lokomotiv Moscou. O Bayer Leverkusen hospeda o Manchester United pela chave F. Na semana passada, os alemães levaram surra de 6 a 2 do Olympiakos, que nesta terça atua fora de casa contra o Maccabi Haifa. No Grupo E, jogam Newcastle x Feyenoord e Juventus x Dinamo Kiev.