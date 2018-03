Rivaldo no time ideal da Liga dos Campeões Apesar de estar na reserva do Milan, Rivaldo foi eleito para a seleção ideal da Liga dos Campeões da Europa, competição que chega ao final nesta quarta-feira, com a decisão entre o próprio Milan e a Juventus, em Manchester. Outro brasileiro selecionado foi o zagueiro Lúcio, do Bayer Leverkusen, eliminado logo no começo. Em compensação, Ronaldo não conseguiu ficar entre os 11 melhores da competição. A seleção ideal tem quatro jogadores que disputarão a final na quarta-feira. Além de Rivaldo, Maldini do Milan, além do goleiro Buffon e do zagueiro Thuram, ambos da Juventus. O time tem: Buffon (Juventus); Thuram (Juventus), Ferdinand (Manchester United), Lúcio (Bayer Leverkusen) e Paolo Maldini (Milan); Vieira (Arsenal) e David Beckham (Manchester United), Rivaldo (Milan) e Zidane (Real Madrid); Ruud Van Nistelrooy (Manchester United) e Henry (Arsenal).