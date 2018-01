Rivaldo: o fiasco da Liga Italiana O meia Rivaldo, um dos destaques da seleção brasileira pentacampeã do mundo na Ásia, está sendo considerado um dos maiores fiascos da atual Liga Italiana de futebol. Segundo a lista dos 100 melhores da temporada elaborada pelo diário Corriere dello Sport, o brasileiro ocupa a modestíssima 22ª colocação, atrás do volante Emerson (Roma) e apenas um posto à frente do holandês Jaap Stam (Lázio), um jogador considerado pouco técnico. O ranking do Corriere dello Sport tem como base uma avaliação semanal feita por jornalistas esportivos e Rivaldo conseguiu a média de 6,37. O ranking é encabeçado pelo atacante Francesco Totti (Roma). O argentino Claudio Lopez (Lazio) aparece em segundo. Pior que Rivaldo, no entanto, estão dois astros argentinos: Gabriel Batistuta e Hernán Crespo, sequer aparecem entre os "Top 100".