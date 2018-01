Rivaldo pede demissão de Van Gaal O meia-atacante Rivaldo está no Milan desde julho, mas sua cabeça ainda permanece no Barcelona. Nesta quinta-feira, em entrevista ao jornal espanhol Marca, o brasileiro simplesmente defendeu a demissão do técnico holandês Louis Van Gaal. Para o brasileiro, o treinador é o único responsável pela fase ruim do clube catalão no campeonato espanhol. ?A solução é trocar de técnico?, ensinou. ?Se isso acontecer, os jogadores vão recuperar o entusiasmo de jogar?, argumentou. O Barcelona está mal no campeonato. Sofreu quatro derrotas em cinco jogos e hoje ocupa apenas a 13ª colocação na classificação geral, com 16 pontos atrás do líder, Real Sociedad. Pior. Está a apenas dois pontos da zona do rebaixamento. A imprensa espanhola especula que se o time perder sábado para o Real Mallorca, a diretoria vai atender à recomendação de Rivaldo e demitir Van Gaal.