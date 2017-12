Rivaldo pode definir futuro nesta 4ª Rivaldo não tem pressa para definir seu futuro, mas existe a chance de tomar hoje uma decisão sobre o seu próximo clube. A bola está com o Celtic, que ficará com o craque se enviar um fax subindo um pouco a sua primeira oferta. Caso isso aconteça, Rivaldo assinará com o campeão escocês. Se o fax não chegar, é muito provável que ele opte pelo Bolton, sétimo colocado no Campeonato Inglês e que ainda disputa uma vaga na Copa da Uefa. E o JT apurou que o clube espanhol interessado no pentacampeão é o Betis. Financeiramente, a proposta inicial do Celtic já é um pouco superior à do Bolton. Mas o clube inglês tem a vantagem de ter sido visitado no mês passado por Rivaldo, que gostou da estrutura. Além disso, ele moraria em Manchester, uma cidade que lhe agrada bastante e que fica a apenas 25 quilômetros de distância. E o Campeonato Inglês oferece mais visibilidade que o Escocês - duas emissoras, uma aberta e uma fechada, o transmitem para o Brasil. As duas torcidas estão ansiosas pela chegada de Rivaldo. Quando esteve na Inglaterra conversando com os dirigentes do Bolton, ele foi descoberto por jornalistas no hotel em que estava hospedado em Manchester. "Quando botei o o pé para fora, apareceu um monte de fotógrafos. No dia seguinte, eu estava na capa de todos os jornais e deu o maior ibope", contou. Se optar pelo Celtic, Rivaldo pode ter a companhia de Amoroso, que também conversa com os escoceses. O Betis entrou por último no páreo para contratar Rivaldo e por isso suas chances são menores do que as dos clubes britânicos. O contato com o staff do craque foi feito por um empresário e não pelo presidente Manuel Ruiz de Lopera ou outro dirigente.