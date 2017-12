Rivaldo pode jogar no São Paulo O meia Rivaldo - que recentemente rescindiu seu contrato com o Milan - poderá jogar no São Paulo, segundo informou nesta segunda-feira, um dos representantes do jogador, Ernesto Bronzetti. Em entrevista a um programa de rádio na Itália, Bronzetti afirmou ?que até agora, o jogador não recebeu uma proposta condizente com sua qualidade e por conta disso, está pensando seriamente em voltar para casa, onde ao menos estará perto de seus filhos?, disse. "Creio que durante os dois próximos anos, Rivaldo jogará no São Paulo", acrescentou Bronzetti. De acordo com ele, "a única oferta oficial foi feita pelo Espanyol, porém o jogador não a considerou adequada?. O São Paulo está reforçando a equipe para a disputa da Libertadores em 2004. Além de mudar de treinador - Cuca assumirá a vaga de Roberto Rojas - o time deverá receber cinco reforços: os zagueiros Rodrigo e Fabão, os meias Danilo e Vélber e o atacante Grafite.