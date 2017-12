Rivaldo poderá desfalcar o Milan São grandes as chances de o meia Rivaldo desfalcar o Milan na partida de quarta-feira contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa. O jogador brasileiro - que no domingo, na goleada por 4 a 1 sobre o Atalanta, marcou seu primeiro gol com a camisa do Milan - deixou o gramado aos 31 minutos do segundo tempo reclamando de dores no joelho direito. O jogador foi submetido a uma série de exames e os médicos não constataram nenhuma lesão grave. O mais provável, no entanto, é que ele seja poupado para o jogo contra o alemães. Se vencer, o Milan garante antecipadamente sua vaga para a segunda fase da Liga.