Rivaldo recebe infiltração para jogar Rivaldo jogará infiltrado nesta quarta-feira, contra o Liverpool, às 16h45, no Estádio Camp Nou, pela Copa dos Campeões. O meia brasileiro sentia dores no joelho direito, e teve de se submeter ao processo para ter condições de entrar em campo. Ricardo Pruna, médico do clube espanhol, disse que ?Rivaldo está em perfeitas condições para jogar.? Pruna confirmou que o jogador, convocado nesta terça-feira por Luiz Felipe Scolari para o amistoso do dia 27 contra a Iugoslávia, ainda será submetido a exames momentos antes da partida, para saber se Rivaldo realmente não sente mais dores no local. ?A situação me preocupa, claro, mas eu sempre conversei com os médicos para que nada de mal aconteça. Em relação à Seleção, fico sempre contente por ter sido convocado. Vou dar o máximo para, na Copa, trazer o título que seria importante para todos os brasileiros.? O técnico Carles Rexach declarou que, mesmo não tendo treinado nos últimos dias, o jogador brasileiro terá presença assegurada, se não sentir mais nenhuma dor. ?Está claro, porém, que ele não jogará 100% de suas condições?, disse Rexach. O Barcelona pode garantir a sua classificação para as quartas-de-final se vencer o Liverpool, e a Roma, em casa, passar pelo Galatasaray. Mais uma vez, Rexach colocará o trio Saviola, Kluivert e Rivaldo. A grande preocupação da diretoria da equipe catalã é com a possibilidade de que os torcedores não apareçam em grande número, já que a cidade apresenta problemas no tráfego. Por essa razão, Joan Gaspart, presidente do Barça, pede: ?Que venham de cavalo ou de bicicleta, mas que venham.? O time inglês estará desfalcado de seu principal jogador, o atacante Michael Owen, com uma lesão muscular. O ataque será formado pelo francês Anelka e por Emile Heskey. O Liverpool é o último colocado do Grupo B, com apenas três pontos. Em casa, no Estádio Olímpico, a Roma também joga com a possibilidade de conquistar antecipadamente a vaga para a próxima fase. Basta uma derrotar o Galatasaray, da Turquia. A equipe italiana vem embalada pela goleada sobre a grande rival Lazio (5 a 1), último domingo, pelo Campeonato Italiano. Montella, que marcou nada menos que quatro gols, poderá ter a companhia de Batistuta. O atacante argentino não jogou por ter sentido uma contusão no joelho, mas treinou normalmente nos últimos dias e deve jogar. Caso Batistuta seja novamente vetado, Delvecchio formará o ataque. Manchester e Bayern de Munique fazem na Inglaterra o jogo dos líderes do Grupo A. O clube inglês e o alemão têm oito pontos, e a partida será uma reedição da final da Copa dos Campeões de 1999, vencida pelos ingleses. Quem ganhar se classifica. Um empate pode colocar as duas equipes na próxima fase, desde que o Boavista não vença o Nantes, fora de casa. ?Jogar contra o Manchester já virou rotina?, disse Oliver Kahn, goleiro do Bayern.