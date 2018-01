Rivaldo recua e decide ficar no Milan Três dias depois de anunciar a rescisão de contrato com o Milan, o meia Rivaldo decidiu permanecer no clube, ao menos até janeiro. Uma reunião que durou 2h45 na manhã desta segunda-feira entre o brasileiro e o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, pôs fim ao impasse e o jogador já deve viajar com a equipe para enfrentar o Celta de Vigo, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.