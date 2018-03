Rivaldo renova contrato com AEK por mais uma temporada

O meia-atacante Rivaldo, de 36 anos, renovou seu contrato com o AEK, de Atenas, por mais uma temporada. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo brasileiro, que chegou a dizer que não continuaria no futebol grego após uma polêmica decisão que tirou o título da equipe. O Olympiacos conquistou o título de campeão nacional depois de uma polêmica decisão das autoridades esportivas locais. O clube havia perdido um jogo para o Apollon, mas o adversário usou um jogador irregular. Em vez de apenas punir o Apollon, a Justiça deu os três pontos da partida para o Olympiacos, que levou o título com dois pontos de vantagem sobre o AEK. "A verdade é que, no fim do campeonato, eu senti uma grande decepção e senso de injustiça. Mas as demonstrações de amor e apoio que recebi dos torcedores e da equipe contribuíram para minha decisão", disse o jogador em nota oficial publicada no site do clube.