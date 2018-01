Rivaldo rescinde contrato com o Milan O meia Rivaldo colocou fim ao impasse de permanecer ou no Milan e rescindiu contrato com o clube italiano, informou o site oficial da equipe milanesa nesta sexta-feira. O jogador tinha contrato até julho de 2005, mas agora está liberado para procurar outra equipe na Europa, embora já tenha sido inscrito pelo Milan na Liga dos Campeões e não poderá disputar a competição por outra equipe. O acordo foi feito com o vice-presidente Adriano Galliani e o jogador não vai precisar pagar multa rescisória. "Não suportava mais a idéia de ter tão poucas possibilidades de jogar", disse. Perfil Nome: Rivaldo Vítor Borba Ferreira Posição - Meia Data de Nascimento - 19-04-72 Local - Paulista - PE Site: www.rivaldo10.com Títulos Campeonato Paulista - 1994 - Palmeiras Campeonato Brasileiro - 1994 - Palmeiras Copa Umbro - 1995 - Brasil Medalha de Bronze dos Jogos Olímpicos - 1996 - Brasil Copa das Confederações - 1997 - Brasil Copa América (Campeonato Sul-Americano) - 1997 - Brasil Campeonato Espanhol - 1998 - Barcelona Copa do Rei - 1998 - Barcelona Campeonato Espanhol - 1999 - Barcelona Copa América (Campeonato Sul-Americano) - 1999 - Brasil Copa do Mundo - 2002 - Brasil Prêmios Bola de Prata da revista "Placar" - 1993 - Corinthians Bola de Prata da revista "Placar" - 1994 - Palmeiras Artilheiro da Copa América - 1999 - Brasil Melhor jogador do mundo pela Fifa 1999 Trajetória Santa Cruz: 1991 - 1992 Mogi Mirim: 1992 - 1993 Corinthians: 1993 - 1994 Palmeiras: 1994 - 1996 Deportivo La Coruña: 1996 - 1997 Barcelona: 1997 - 2002 Milan: 2002