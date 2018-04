Rivaldo se afasta do Mogi para reforçar o São Caetano O pentacampeão Rivaldo não é mais gestor do Mogi Mirim. Nesta segunda-feira, o empresário Hélio Vasone Junior adquiriu a outra metade do clube que pertenciam ao ex-jogador da seleção brasileira, que estava licenciado da presidência. Com isso, Vasone passou a ser o administrador único e o meia ficou livre para acertar com o São Caetano.