Rivaldo se apresenta quinta ao Cruzeiro O meia-atacante Rivaldo defenderá as cores do Cruzeiro na temporada de 2004. O acordo foi fechado na noite de domingo, no Rio de Janeiro, em reunião que contou com as presenças do empresário do jogador, Carlos Arini, do vice-presidente de futebol do clube mineiro, Zezé Perrella, e do técnico Vanderlei Luxemburgo. As bases do contrato não foram reveladas, mas parte do salário será paga pela empresa Energil C, parceira do time. Apesar de Rivaldo ter acertado sua permanência até o final do ano, o contrato terá uma cláusula que prevê a liberação do jogador, a partir de junho, caso surja alguma proposta do exterior, sem ônus para qualquer parte. De acordo com Carlos Arini, a escolha de Rivaldo pelo Cruzeiro - o jogador tinha outras propostas, do mundo inteiro -, deveu-se à sua vontade de trabalhar novamente com Luxemburgo, assim como fizeram no Palmeiras e na seleção brasileira. Além disso, pesou o fato de o time mineiro estar na disputa da Copa Libertadores de 2004. "O Rivaldo tinha o interesse de permanecer no Brasil. Como surgiu a possibilidade da transferência para o Cruzeiro, ele não pensou duas vezes. É um clube que tem grandes jogadores, como o Alex, um treinador como o Luxemburgo e está na vitrine do futebol mundial", explicou Carlos Arini. A apresentação de Rivaldo está marcada para a próxima quinta-feira, em Belo Horizonte, na Toca da Raposa II, o centro de treinamento do clube. As negociações começaram há cerca de 20 dias, quando Luxemburgo se reuniu com o jogador. De lá para cá, a diretoria passou a buscar recursos para concretizar a contratação. A opção encontrada foi procurar os parceiros do clube, como a Energil C, fabricante de produtos farmacêuticos que patrocina a equipe e se interessou em explorar a imagem internacional de Rivaldo, que estava sem clube desde dezembro, quando deixou o Milan. "Não tínhamos condições de bancar o salário de Rivaldo sozinhos. O Cruzeiro tem um teto, para cada nível de jogar, e o seu salário ultrapassa esse teto. Mas, em conjunto com nossos parceiros institucionais, o acordo foi viabilizado. Vamos bancar uma parte e a Energil outra", revelou Zezé Perrella, que confirmou a saída do atacante Aristizábal. Futuro - Assim como o meia Alex, que renovou seu contrato com o Cruzeiro, por seis meses, vislumbrando uma possível transferência para o futebol europeu, Rivaldo espera voltar a jogar fora do País, com a reabertura em junho do mercado da Europa. "Existe sim essa possibilidade. Tanto que existe uma cláusula no contato que prevê a liberação do jogador. Mas vamos ver como as coisas se encaminharão no Cruzeiro. O Rivaldo terá competições importantes e precisamos aguardar o seu desempenho dentro dessas competições", informou o empresário do jogador. Apesar da possibilidade da transferência, a diretoria aposta na permanência do jogador, principalmente porque o Cruzeiro confia na conquista da Libertadores, que leva o time à disputa do título mundial interclubes. "Vamos oferecer ao Rivaldo condições boas de trabalho. Por isso, além das competições importantes, acho que dificilmente o Rivaldo deixará o Cruzeiro, pois ele tem interesse em permanecer no Brasil. Mesmo que aconteça, a sua liberação, no meio do ano, só acontecerá caso ele receba uma proposta interessante do exterior. Do futebol brasileiro, não", garantiu Zezé Perrella. Passado - O Cruzeiro é o oitavo clube da carreira de Rivaldo. Revelado pelo Santa Cruz, ele ?apareceu? nacionalmente no Mogi Mirim. Depois, passou por Corinthians e Palmeiras. Os títulos e o sucesso atraíram o futebol europeu. Primeiro, Rivaldo foi para a Espanha, onde defendeu o Deportivo La Coruña e o Barcelona. E, finalmente, se transferiu para o Milan, na Itália, mas não se deu bem por lá e, um ano e meio depois, rescindiu seu contrato e voltou ao País. Pela seleção brasileira, Rivaldo coleciona o vice-campeonato mundial da Copa da França, em 98, e o penta, conquistado em 2002, na Coréia/Japão.