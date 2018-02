Rivaldo se oferece ao Werder Bremen O destino do meia Rivaldo está se transformando num mistério. Depois de ser anunciado como reforço do Bolton (ING), Celtic (ESC) e por dirigentes da Federação do Catar, sem que nenhum dos negócios tivesse sido fechado, o jogador iniciou um lobby para jogar no futebol alemão. O brasileiro aproveitou uma entrevista ao jornal ?Bild? para oferecer os seus serviços ao Werder Bremen, clube que conquistou o título alemão da temporada 2004. "Eu quero jogar a Liga dos Campeões com o Bremen e provar que não me importa somente com dinheiro", teria dito Rivaldo ao jornal. Segundo o "Bild", Rivaldo estaria disposto a jogar no Bremen por cerca de 2 milhões de euros por ano, o que seria uma grande redução de salário. No Milan, onde estava até o ano passado, ele recebia 6 milhões de euros por ano. NOVELA - No início do ano, um dirigente do Al-Ittihad (Arábia Saudita) anunciou que o craque havia assinado contrato com seu clube. E ele foi jogar no Cruzeiro. Semana passada, o empresário inglês Peter Harrison disse que Rivaldo havia encerrado a negociação com o Celtic e estava a ponto de assinar com o Bolton. Dois dias depois, o craque anunciou que não jogaria nem no Celtic nem no Bolton. No Catar, o Ministério do Esporte contrata os jogadores e depois os distribui entre os clubes. Por conta disso, o diretor-técnico da Federação do país, Manfred Honer, chegou a anunciar o acordo com o brasileiro. Mas no mesmo dia, o jogador desmentiu a informação. ?O Rivaldo está em Recife e me disse que não assinou nada. É verdade que há uma negociação em andamento para ele jogar uma temporada lá, mas dificilmente o martelo será batido esta semana?, disse o procurador do craque, Carlos Arini, ao Jornal da Tarde. O JT apurou que o país tem interesse em levar mais três brasileiros: o meia Djalminha (rescindiu contrato com o La Coruña e está livre) e os atacantes Edmundo (Fluminense) e Sonny Anderson (Villarreal). Ontem, Honer anunciou a contratação do meia holandês Ronald de Boer.