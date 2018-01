Rivaldo se recupera e pode jogar 4ª Rivaldo se recuperou da lesão muscular na coxa esquerda mais rapidamente do que o departamento médico do Milan esperava e nesta terça-feira viajará com a delegação para Dortmund, onde na quarta-feira o time enfrentará o Borussia pela segunda rodada da segunda fase da Copa dos Campeões. Ele deverá começar a partida no banco de reservas. A última partida que ele jogou foi contra o Real Madrid, dia 26 de novembro, pela Copa dos Campeões. O esforço feito no jogo e também no dérbi contra a Inter, disputado três dias antes - os dois clássicos foram realizados em campo pesado e sob chuva - provocou um estiramento muscular. A previsão inicial dos médicos era de que o brasileiro precisaria de três semanas para se recuperar, o que só o deixaria em condição de voltar ao time dia 22, contra o Brescia, na última rodada do Campeonato Italiano este ano. Rivaldo só ficou fora de duas partidas, contra o Empoli (1 a 1) e a Roma (1 a 0). O Milan também jogou contra o Ancona (1 a 1) pela Copa da Itália, mas essa partida ele não jogaria mesmo que estivesse bem porque o técnico Carlo Ancelotti usou praticamente o time reserva. Leonardo e o argentino Redondo não foram convocados. Eles não estão inscritos na Copa dos Campeões, mas passarão a estar em janeiro.