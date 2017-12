Rivaldo só chega à seleção no dia 26 Apesar de ter contado com alguns atletas antecipadamente, o técnico da seleção Luiz Felipe Scolari, vai ter um grupo incompleto durante toda a primeira semana da seleção. Como o Barcelona ameaçava, o meia Rivaldo só deve se apresentar no dia 26, depois de disputar as semifinais da Copa do Rei pelo time espanhol. O zagueiro Antonio Carlos e o volante Emerson, ambos da Roma, têm apresentação prevista para a próxima segunda-feira. Os outros estrangeiros, com exceção dos que já foram para Teresópolis, chegarão a Granja na quarta-feira. No dia 1º de julho, o Brasil enfrenta o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em Montevidéu.