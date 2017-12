Rivaldo solidário com goleiro espanhol Rivaldo manifestou nesta terça-feira sua solidariedade com o goleiro espanhol Juan Pablo Molina, do La Coruña. Molina teve de abandonar o futebol temporariamente para se submeter a um tratamento de quimioterapia, devido a um tumor no testículo. Depois de um treino do Milan, Rivaldo declarou a um canal de televisão local que ?Molina é uma pessoa muito boa e um grande goleiro.? O brasileiro disse esperar que o espanhol consiga superar o momento difícil. Rivaldo também lembrou que, quando chegou à Espanha para atuar no La Coruña, Molina (que na época era jogador do Atlético de Madri) foi o primeiro goleiro em quem marcou gol. ?Espero que tenhamos o prazer de nos reencontrar em um campo de futebol e viver emoções desse tipo.?