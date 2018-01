Rivaldo tem recepção de ídolo em Minas Considerado a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante Rivaldo desembarcou, no final da manhã desta quinta-feira, no aeroporto da Pampulha. O jogador, que enfrentou uma multidão de torcedores no saguão do aeroporto, colocou um boné de uma torcida organizada e seguiu, de ônibus, direto para a Toca da Raposa 2, sem falar com a imprensa, onde almoça com a diretoria do Cruzeiro, faz exames médicos e concede entrevista às 15h30. Rivaldo chegou a Belo Horizonte acompanhado de seu filho Rivaldinho e de seu empresário, Carlos Arine. Com a contratação do jogador, a meta da diretoria do Cruzeiro é a conquista do tricampeonato da Taça Libertadores para decidir o título do mundial interclubes, em Tóquio, no final do ano. Embora a diretoria celeste não confirme, Rivaldo receberá um salário em torno de R$ 230 mil - por um período de 12 meses -, mas a metade será paga por uma empresa parceira do clube.