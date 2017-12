Rivaldo tem três propostas para estudar O meia Rivaldo deve voltar ao Brasil somente para tirar férias mesmo. Depois de deixar o Milan, o destino do jogador brasileiro não deve ser tão distante da Itália. Nesta quarta-feira, o empresário Jorge Gama confirmou que há três propostas para serem estudadas, todas elas de clubes ingleses. ?Recebemos três ofertas de clubes ingleses. Até o momento são as únicas?, garantiu. Segundo ele, Rivaldo também foi sondado por um time do Catar. ?Ele recebeu uma interessante proposta financeira para se transferir para o Catar, mas recusou. Para Rivaldo não importa a questão do dinheiro, ele quer jogar numa grande equipe?, resumiu. Dos três pretendentes dois já são conhecidos. São eles o Chelsea e o Liverpool.