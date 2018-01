Rivaldo usa seleção para voltar a brilhar Voltar a brilhar é o desejo do meia Rivaldo, do Milan, que para atingir seu objetivo utilizará a seleção brasileira. O jogador não estava atuando por causa de uma contusão muscular e revelou que a confiança recebida do técnico Carlos Alberto Parreira está sendo fundamental à sua recuperação técnica. O apoio recebido também aumentou a motivação para a partida contra a Colômbia, domingo, em Barranquilla, durante a estréia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 da Alemanha. "Estar na seleção já é uma motivação. E com a confiança do Parreira em meu futebol aumentou ainda mais", afirmou Rivaldo. "Sempre me dei bem por todos os clubes que passei, somente no Milan estou enfrentando dificuldades." E Parreira corroborou as palavras de Rivaldo. O treinador enalteceu as qualidades do atacante do Milan e ainda frisou que o jogador nunca recebeu o reconhecimento que merece. "Ele fez sucesso no La Coruña, foi campeão no Barcelona e também pela seleção. Realizou um excelente desempenho na Copa de 1998 e também em 2002", observou Parreira. "O Rivaldo é um vencedor e nunca recebeu o valor devido. Claro que contamos com ele." Rivaldo mostrou maturidade ao falar de seu atual momento. Disse que as críticas a respeito de seu desempenho são frutos do fato de poder apresentar um futebol melhor, daquele verificado em suas últimas partidas. Mas, também aproveitou para "alfinetar" alguns desafetos. "Não posso querer mudar a opinião de algumas pessoas que não gostam do meu futebol. Vou fazer o quê?", indagou o Rivaldo. "Tenho ciência de que já fiz muito pelo futebol e isso me basta!" E, aos poucos, Rivaldo vai dando sinais de sua luta para superar-se. Hoje, por exemplo, marcou dois dos três gols dos titulares (o outro foi de Emerson), na vitória sobre os reservas por 3 a 0, no último coletivo pela manhã, antes do embarque à tarde para a Colômbia. Sobre a Colômbia, Rivaldo evitou responder às provocações atribuídas ao técnico Francisco Maturana. Para o jogador, neste momento é que os atletas brasileiros devem esquecer os fatores extra-campo e se concentrarem na partida. Manter a tranqüilidade, tocar a bola e não se preocupar com a possível "catimba" colombiana também foram pedidos feitos pelo meia. "No campo são 11 contra 11 e acho normal o técnico deles motivar a equipe desta maneira. É função dele", argumentou Rivaldo. "Não podemos nem dar resposta sobre essas provocações. Para nós, brasileiros, jogar pela seleção já é a motivação que precisamos."