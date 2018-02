Rivaldo vai jogar no Catar, diz dirigente O meia Rivaldo vai jogar no Catar, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo presidente da Associação de Futebol do país, Manfred Honer, em entrevista à TV britânica BBC. ?Rivaldo assinou contrato com a gente. Ele esteve aqui durante três dias para conhecer o lugar e encontrar uma casa para morar?, antecipou Honer. Segundo ele, além de Rivaldo, o holandês Ronald de Boer também vai jogar no país. O dirigente disse que em nenhum momento, durante as negociações, teve dúvida de que ?tudo era uma questão de dinheiro?. Segundo ele, ?isso é o que motiva o jogador?. Honer diz que não vai revelar o quanto vai pagar para Rivaldo, mas lembra que a imprensa noticiou que o Celtic (da Escócia) e o Bolton (da Inglaterra) teriam oferecido perto de US$ 55 mil por semana pelo jogador. ?Eu só posso sorrir e dizer que estamos pagando muito mais que isso?. Rivaldo, de 32 anos, deixou o Milan no ano passado. Depois disso, teve uma breve passagem pelo Cruzeiro, mas rescindiu seu contrato com o clube mineiro assim que o técnico Vanderlei Luxemburgo saiu. Desde então, passou a negociar com os dois clubes europeus, mas não chegou a um acordo com nenhum deles.