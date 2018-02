Rivaldo vira craque nos negócios A CSR, empresa de Rivaldo e do empresário Carlos Arini, colocou o atacante Vagner Carioca e o zagueiro Toninho no Criciúma. Os jogadores, que foram campeões da Série A3 do Campeonato Paulista, pelo Guaratinguetá no domingo passado ? vitória por 2 a 1 sobre o Primavera ? vão se apresentar ao novo clube ainda esta semana. Vágner, de 22 anos, foi o artilheiro do campeonato e se despediu marcando um e dando o passe para o outro gol do time na última partida. Toninho tem 22 anos. Pollozi, ex-zagueiro da Ponte Preta, é o técnico do Guaratinguetá; Eduardo, também ex-zagueiro de Portuguesa e Palmeiras, é o diretor de Futebol. A transferência para o Criciúma foi facilitada porque Vagner Benazzi, técnico do time catarinense, tem Carlos Arini como seu procurador. O interesse do Criciúma por Vagner Carioca aumentou quando o clube recebeu sondagens do futebol coreano para a contratação do atacante Marcos Denner. Na quinta-feira, Carlos Arini vai até Mogi-Mirim para fechar a parceira da empresa com o Mogi Mirim, que sempre foi dirigido pele empresário Wilson de Barros. O contrato que será fechado prevê que Rivaldo e Arini dirigirão o Mogi Mirim até o final de 2005. A intenção em 2004 é fazer com que o time escape do rebaixamento. Seis equipes cairão para a Série C e o Mogi Mirim, com nove pontos ganhos, está na zona de rebaixamento. Está à frente de cinco equipes e tem um ponto a menos que o América-MG, que está em 18º lugar. Em 2005, o Mogi Mirim disputará a Série A do Campeonato Paulista e, caso tenha conseguido permanecer na Série B do Brasileiro, a luta será para conseguir o acesso à principal divisão do futebol brasileiro.