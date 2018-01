Rivaldo vive momento ruim no Milan O relacionamento entre Rivaldo e Milan não vai bem. Pelo menos na avaliação da imprensa italiana. Alguns jornais afirmam que há descontentamento, principalmente por parte do clube milanês, que ainda não teve retorno do investimento feito para contratar o campeão do mundo. O craque brasileiro também não estaria à vontade, além de viver momento pessoal conturbado, com a possibilidade de separar-se. Rivaldo no Milan não é o mesmo do Deportivo La Coruña muito menos o do Barcelona. A queda de desempenho é evidente - tanto que o próprio jogador admite a necessidade de voltar a jogar como um ano atrás. Mas o que teria irritado cartolas italianos foram as declarações publicadas na Inglaterra, e atribuídas ao atleta, segundo as quais ele gostaria de jogar no Liverpool. "Se dependesse de mim, seria um prazer atuar ao lado de Michael Owen", teria dito ao tablóide News of the World. Rivaldo reagiu de forma direta. Assim que retornou de Portugal, depois do amistoso com o Brasil, jurou amor ao clube com o qual tem contrato até junho de 2005 e por US$ 5 milhões. "Não conversei com nenhum jornalista inglês", jurou. "Me sinto muito bem aqui, não tenho motivos para querer ir embora." Nem todo mundo se convenceu da sinceridade do desabafo do astro. O jornal Corriere dello Sport, de Roma, afirmou, em manchete, que o antigo meia do Palmeiras "é prisioneiro de seu contrato e enfrenta crise de identidade". São claras referências ao salário e a atribulações na vida pessoal. Rivaldo ganha tão bem que até o técnico do Liverpool, o francês Bernard Houllier, disse que esse aspecto seria entrave para negociações.