Rivaldo volta a criticar Van Gaal Rivaldo aos poucos se adapta à vida na Itália, mas não esquece o Barcelona, a Espanha e muito menos Louis Van Gaal. O treinador holandês foi responsável por sua saída do clube catalão - e por isso não merece perdão. "Não queria ter feito polêmica com ele", declarou o campeão do mundo em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. "Mas trata-se de uma pessoa que acredita ser a única estrela num clube", comentou. "Ele não admite divergências de idéias, não gosta de ouvir opiniões dos jogadores." Rivaldo afirmou que não pretendia sair rompido do Barça. A intenção era permanecer no clube por mais algum tempo - o que não foi possível por conta da interferência de Van Gaal, que pressionou a diretoria a cedê-lo. "Nunca tive problemas com nenhum técnico, a não ser o Van Gaal", admitiu. Mas Rivaldo achou que tudo estava superado, já que as rusgas tinham ocorrido dois anos atrás, na passagem anterior do treinador no time espanhol. "Trabalharia com ele, agora, porque sou profissional", garantiu. "Mas ele não quis."