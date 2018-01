Rivaldo volta aos treinos no Milan Após ter sido cortado do amistoso da seleção brasileira contra o México por causa de uma contusão no músculo adutor da perna direita, o meia Rivaldo voltou a trabalhar com bola durante o treino do Milan desta quarta-feira, no estádio San Siro. O jogador brasileiro está recuperado da contusão e é presença certa no clássico contra o rival Internazionale, na próxima quarta-feira, pelas semifinais da Liga dos Campeões. O meia havia deixado o campo com dores na coxa na partida contra a Roma, sábado, válida pelo Campeonato Italiano, e provavelmente não irá participar do jogo contra o Como, neste final de semana.