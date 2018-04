Rivalidade entre Alemanha e Holanda já não é a mesma, diz Loew

"Alemanha contra Holanda é sempre algo especial," disse Loew a jornalistas. "Houve brigas extremamente difíceis e amargas entre os dois times, mas isso mudou um pouco."

Desde a emergência da Holanda como potência do futebol mundial nos anos 1970, as duas equipes se enfrentaram em diversas ocasiões, incluindo na vitória final da Alemanha por 2 a 1 na Copa do Mundo de 1974.

Em 1990, as oitavas de final da Copa do Mundo terminaram com dois jogadores expulsos e um incidente infame, e a Alemanha mais uma vez à frente.

A Holanda obteve a vingança dois anos mais tarde com uma vitória na Euro 1992.

"Acho que a rivalidade perdeu parte de sua força. Naquela época, houve jogos muito duros. Naquela época houve incidentes em vários jogos, mas hoje isso não ocorre tanto. Há agora muitos jogadores holandeses na Bundesliga, que fizeram da Alemanha seu segundo lar," afirmou Loew.

(Por Karolos Grohmann)