Rivalidade marca Black Belt de Jiu Jitsu As estruturas reforçadas de um palco em forma de meia lua, armado no centro do ginásio do Ibirapuera, serão testadas nesta quinta-feira a partir das 20h30 quando começa o terceiro desafio Black Belt de Jiu Jitsu, que como o próprio nome, em inglês, indica reúne só faixas pretas. O programa apresentará para os aficionados na arte marcial 12 lutas, com a participação de 24 lutadores brasileiros - em sua grande maioria, detentores de títulos mundiais. Leia mais no Estadão