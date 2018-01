Rivalidade motiva o Corinthians no ABC Quando os jogadores e integrantes da comissão técnica do Corinthians afirmam que a vitória sobre o São Caetano, domingo, no Anacleto Campanella, é importante para manter o time entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, estão certos. Quando dizem que a vitória é importante porque o time vai jogar completo (exceção a Liedson, suspenso), fato que não vai se repetir tão cedo, uma vez que Fábio Luciano, Kléber e Gil embarcam poucas horas depois com a seleção brasileira, também estão certos. O único detalhe que não comentam é a rivalidade que já existe com a equipe do ABC. Na linguagem popular, já há algum tempo o São Caetano está ?atravessado na garganta? dos corintianos. É verdade que o time hoje dirigido por Mário Sérgio não lembra aquele que se tornou sensação nacional com três vice-campeonatos, dois Brasileiros e uma Taça Libertadores. Porém, ainda estão claros na mente dos atletas o resultado dos dois últimos encontros, um pelo Nacional do ano passado, outro pelo Paulista 2003: 3 a 0. "Realmente o retrospecto não anda muito favorável. Sabemos que o time deles cresce bastante quando joga em casa. A torcida não comparece muito, mas os jogadores conhecem os atalhos do gramado. Precisamos ficar atentos", afirmou o meia Fabinho, revelado pelo time do ABC. O Corinthians é o quarto colocado com 19 pontos, quatro à frente do Azulão, 12.º. E o respeito é tamanho, que até mesmo o empate é considerado bom resultado. "É claro que o melhor é sempre a vitória e os três pontos. Mas o empate está, sim, dentro dos nossos planos", afirmou o lateral-direito Rogério.