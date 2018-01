Rivalidade motiva o União São João Embora já esteja rebaixado para a terceira divisão, o União São João promete dificultar ao máximo a vida do Paulista, sábado, em Araras, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. "Apesar desse péssimo momento em que vivemos, onde amargamos o rebaixamento, precisamos vencer. Esse jogo possui uma grande rivalidade e, por isso, tem de ser encarado como uma decisão", avisou o presidente do União São João, José Mário Pavan.