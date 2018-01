Rivalidade preocupa corintianos A expectativa de um jogo tenso ou até mesmo violento contra o São Paulo já começa a preocupar os jogadores do Corinthians. Nos últimos clássicos entre os dois clubes houve acusações de ambos os lados, jogadas violentas e algumas expulsões provocadas pelo excesso de rivalidade. Nesta quarta-feira, o capitão do Corinthians, o lateral-direito Rogério, pediu um basta. E chegou a responsabilizar alguns de seus companheiros de profissão pelos excessos. ?Os próprios jogadores contribuem para isso. Alguns passam um exemplo negativo, outros não. O torcedor assimila esse clima e acaba se envolvendo em confusões nos estádios e fora dele.? Na visão de Rogério, a rivalidade entre os grandes clubes é importante como instrumento de motivação. Os excessos, porém, podem se tornar um perigo. ?A rivalidade está ficando grande demais, está passando dos limites. Pode ficar perigoso para todo mundo. O público está fugindo dos estádios também por causa disso. Aqui em São Paulo o público tem sido inferior aos jogos do Fortaleza. O Corinthians é só o oitavo em público e o São Paulo o décimo. É possível uma coisa dessas??, espanta-se o capitão corintiano. Rogério não poupou a atitude infeliz do site oficial do clube, que segunda-feira chamou o Morumbi de ?salão de festas do Corinthians?, e o São Paulo de ?freguês?. Mesmo sem citar o site, o lateral condenou a forma como o adversário foi tratado. ?Dizer que o Morumbi é do Corinthians é errado. O Morumbi é do São Paulo. E nem o São Paulo é nosso freguês. É preciso respeitar os adversários. E o jogador precisa lembrar que hoje está aqui mas amanhã pode estar lá.? Por tudo isso, Rogério não condenou quem respondeu às provocações corintianas, no lado do São Paulo, especialmente o atacante Reinaldo, que chamou o Corinthians de clube sem passaporte. ?Não entro nesse jogo, mas há gente que não aceita as provocações e rebate. Só espero que domingo não se repita o clima dos últimos jogos. Não vejo o menor sentido algumas expulsões, como aconteceu na final do Campeonato Paulista?, disse o lateral, referindo-se aos cartões vermelhos de Kléber e Reinaldo. Rogério gostaria que o futebol em São Paulo tivesse o mesmo clima de festa que se vê na Bahia. ?Lá, um torcedor do Vitória passa no meio da torcida do Bahia vestindo a camisa de seu time e não acontece nada. E aqui? Quem é louco de fazer o mesmo? Morre.? Ele mesmo não tem esperanças de que a situação melhore. ?Sinceramente, não acredito. A tendência é piorar. Nem daqui a 20 anos vai melhorar.? Mesmo com toda preocupação, Rogério não pretende procurar nenhum jogador do São Paulo para colocar um ponto final na questão. ?Nem tenho amizade com o pessoal de lá. Basta todo mundo se respeitar mais.?