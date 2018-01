Rivalidade vai a campo no Brasileiro Seu time pode estar na parte de baixo da tabela, não ter feito boas partidas nas últimas rodadas nem contar com um elenco de estrelas, mas, seguramente, você estará ligado na televisão, no radinho ou irá ao estádio para vê-lo jogar. É que este domingo será especial. A rivalidade vai a campo em seis Estados para os mais tradicionais clássicos do País. E quem perder pode ficar à beira da crise. O craque que fracassar terá de se explicar com o torcedor - Kaká está na mira dos são-paulinos - e o técnico que errar corre o risco de ficar na corda bamba, como o atleticano Celso Roth. Arriscar palpite em jogos como esses é tarefa difícil. Mas, pela lógica, há equipes com amplo favoritismo. É o que ocorre no confronto mineiro. Em Belo Horizonte, enfrentam-se o embalado Cruzeiro e o cambaleante Atlético-MG. A equipe de Vanderlei Luxemburgo lidera o Campeonato Brasileiro, perdeu só uma vez na temporada e ainda chega com o astral elevado de quem acaba de conquistar o título da Copa do Brasil. Mas os comandados de Celso Roth, que não vêm de bons resultados, prometem trazer problemas ao rival. E têm um ponto favorável. O Cruzeiro não terá seu principal jogador, o meia Alex, que está na França com a seleção brasileira. O atleta lamenta ficar fora de um jogo tão importante, mas sabe que é por uma causa nobre. Diz, porém, que esses problemas só ocorrem por causa da desorganização e do calendário do futebol no Brasil. ?Se o calendário fosse unificado com o da Europa, poderíamos jogar pela seleção e pelo clube. Tenho esperanças de que isso ainda ocorra um dia." Na Europa, por exemplo, a temporada está no fim e, assim, os jogadores poderão, antes das férias, jogar por suas seleções. Se Roth não aproveitar os desfalques do rival, pode perder o emprego. Os dois principais centros do futebol brasileiro terão um dia movimentado, mas, a exemplo do que ocorre com o Cruzeiro, as equipes jogarão sem alguns de seus craques. A capital paulista tem Corinthians e São Paulo e o Rio vê Vasco e Flamengo. Desses quatro, três vivem situação complicada e apenas um passa por momento confortável, o time de Parque São Jorge, que ganhou dois títulos em 2002 e o Estadual neste ano. Seu rival, em compensação, não pode perder. Os são-paulinos não agüentam mais ouvir gozações dos corintianos, que venceram as últimas três disputas importantes. E já deram o aviso no treino de sexta-feira. Hostilizaram Kaká, pediram garra e exigiram resultado positivo. ?Faz parte do futebol", diz Roberto Rojas, efetivado no cargo de treinador. Para ele, uma vitória é importante, mas ?como em qualquer outro jogo". Em paz, apesar de ter perdido na última rodada, o Corinthians comemora o retorno de Liedson. No Maracanã, quem perder entrará em crise. O Vasco, embora tenha um elenco badalado, não faz boa campanha - tem só 12 pontos, a metade da pontuação dos líderes - e um novo tropeço pode custar o emprego do técnico Antônio Lopes. O Flamengo, derrotado sem dó pelo Cruzeiro na final da Copa do Brasil, está entre os piores do Brasileiro e a torcida já pressiona. Nelsinho Baptista, que não conta com craques à sua disposição, começa a ter o trabalho questionado. Situações opostas vivem os protagonistas do clássico gaúcho. O Internacional briga para se manter nas primeiras posições e o Grêmio, que já sofreu 6 derrotas em 12 jogos na competição e ainda chora a eliminação na Libertadores, busca a recuperação com a estréia do técnico Dario Pereyra. A rivalidade também entra em campo em Santa Catarina, onde se enfrentam Criciúma e Figueirense, que, pelo menos por enquanto, têm como único objetivo brigar contra o rebaixamento. Não menos nervoso deve ser o confronto de Salvador, entre Bahia e Vitória, na Fonte Nova, onde é esperado grande público.