Rivellino começa a cobrar o elenco Com menos de uma semana no cargo, o técnico Júnior e o diretor-técnico Roberto Rivellino já jogaram a toalha. Depois da derrota para o São Caetano por 3 a 0, na quarta-feira, ambos sabem que o Corinthians ficará mesmo de fora da Libertadores em 2004. Até já deram algumas pistas. "O elenco é esse aí, com as limitações que todo mundo conhece", disse Júnior, ainda no Pacaembu. Nesta quinta-feira, Rivellino foi mais claro. "A reformulação para o ano que vem terá de ser radical. Muita coisa vai mudar. Na atual realidade não podemos fazer nada", adiantou o diretor. Os dois não aprovaram a forma apática como o time perdeu para o São Caetano e exigem reação. A partir do clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, os jogadores também terão de aceitar cobranças junto com a comissão técnica e com a própria diretoria. Na reapresentação, na manhã desta quinta-feira, no Parque São Jorge, Rivellino deixou claro que a reformulação do elenco será abrangente. O diretor-técnico corintiano não ficou nada satisfeito, especialmente com o desempenho dos jogadores mais experientes. Não citou nenhum nome, mas afirmou que todos se submeterão a uma avaliação no final da temporada. "Os que chegaram por último não estão contribuindo o necessário. Os mais experientes precisam demonstrar mais trabalho", avisou Rivellino. De acordo com Rivellino, os jovens estão sendo poupados neste começo de trabalho, mas também serão avaliados no final da temporada. "Se o jogador não for competente, vai embora. Isso também serve para os jovens. Tudo depende do que o Júnior e eu decidirmos no final do ano", explicou. O diretor-técnico repetiu o óbvio: que a reformulação será feita de acordo com as possibilidades financeiras do clube. A intenção de Rivellino foi dar uma chacoalhada no elenco. Ele quer o time mais vibrante. Júnior também esperava bem mais de seus jogadores. Na véspera do jogo contra o São Caetano, disse que o Corinthians iria honrar sua tradição de time de raça: "Vamos vender caro uma eventual derrota." Ao final da partida, o treinador estava decepcionado. E fez um alerta geral aos jogadores. "Talvez eles ainda precisem se adaptar a isso (raça). Caso contrário, os prejudicados serão eles próprios."