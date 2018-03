Rivellino confirma saída do Corinthians O ex-jogador Rivellino confirmou nesta segunda-feira que está mesmo de saída do Corinthians. Contratado para ser diretor-técnico do clube paulista, ele oficializou a entrega do cargo à diretoria corintiana. Edvar Simões está cotado para voltar ao Parque São Jorge. A equipe realizou um treino físico e logo depois do almoço segue para Porto Feliz.