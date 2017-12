Rivellino garante Juninho para 2004 Roberto Rivellino rechaçou nesta quinta-feira a possibilidade de o Corinthians voltar atrás e contratar um técnico mais experiente para o lugar de Juninho em 2004. No clube, principalmente depois das quatro derrotas seguidas no Brasileiro, havia rumores de que Tite seria contratado e Juninho passaria a ser auxiliar. "Nada, nada disso. O Juninho é o técnico do Corinthians. Ele é um execelente profissional, confio plenamente em suas qualidades e também sabíamos que qualquer técnico que entrasse agora no Corinthians enfrentaria os mesmos problemas que ele está enfrentando", disse o diretor-técnico do clube. Para melhorar a situação, Rivellino promete reforços para 2004, principalmente para o ataque.