Rivellino irá testar elenco por 3 meses Ao assumir o cargo de diretor-técnico do Corinthians, nesta sexta-feira, Rivellino revelou que irá aproveitar os 3 meses que faltam para o final do ano para testar o elenco do clube. ?Vai servir para definir quem fica e quem sai?, avisou o ex-jogador, ciente de que será preciso reforçar o time. ?A diretoria vai precisar investir em peças de peso para 2004.? De volta ao Parque São Jorge depois de 29 anos, desde que trocou o Corinthians pelo Fluminense em 1974, Rivellino reconheceu estar emocionado. ?Não vou mentir. Passei 12 anos aqui. Mexe, o coração bate mais forte?, admitiu o eterno ?Reizinho do Parque?, nesta sexta-feira, durante a sua apresentação oficial, ao lado do técnico Júnior, na sede do clube. Rivellino disse que a sua primeira missão nessa nova carreira será conversar com Vampeta, que fala em deixar o Corinthians ao final do seu contrato, em dezembro. ?Vou olhar nos olhos dele e perguntar se ele quer ficar ou ir embora. Conversaremos honestamente e o que ele decidir será feito?, prometeu o diretor-técnico corintiano.