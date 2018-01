Rivellino: "Não guardo mágoa" Rivellino retomará sexta-feira, ao meio-dia, o caminho trilhado em 1964. Pouco tempo depois de ter sido reprovado em uma peneira no Palmeiras, o então garoto inexperiente que sonhava ser jogador de futebol foi recebido no Parque São Jorge ? onde despontou para o futebol como um dos melhores na história do esporte. Quase 40 anos depois, novamente sem experiência para realizar seus planos como diretor-técnico, Rivellino está de volta ao Corinthians ? clube do qual saiu em desgraça, acusado de omissão no jogo mais importante de sua trajetória: a final do Paulista de 1974, contra o Palmeiras. ?Não guardo mágoa. Saí contra minha vontade. Sou corintiano e vou exercer meu poder em cem por cento?, disse Rivellino nesta quarta-feira, em sua primeira declaração depois de aceitar o convite corintiano. O mais perto que chegou do cargo que ocupará oficialmente a partir de sexta-feira foi no Japão. Lá, em 1994, foi técnico do Shimizu, sua primeira experiência no futebol do lado de fora do gramado. Desde então, passou a aceitar convites esporádicos para trabalhar como comentarista em jogos transmitidos pela Rede Bandeirantes de televisão. Com a diminuição do espaço para transmissões esportivas na Band, Rivellino também perdeu espaço. Foi para o SporTV, integrando um grupo de comentaristas ?boleiros?, que contava com Júnior.